UCEA realiza 3º Terraço Cultural

A União Carpinense de Escritores e Artistas (UCEA) realiza no próximo sábado (21) o 3º Terraço Cultural. O encontro acontece na residência do casal, professor Antônio e Érika, localizada a Av. Profº Adalberto Teobaldo de Freitas, Nº163, a antiga Rua do Bacalhau, em frente ao Colégio Salesiano e após a Clínica SOS Fisioterapia.

O Terraço Cultural é uma reunião com membros da instituição e outras pessoas convidadas e envolvidas com a cultura, como artistas, poetas, cantores, músicos, artesãos, escritores, atores, em fim. Na programação declamação de poesias, músicas, interpretações, amostra de artesanato, entre outras expressões artísticas. A proposta da iniciativa é apresentar ao público a produção cultural carpinense e possibilitar o intercâmbio das linguagens culturais.

O encontro é aberto ao público em geral que também pode interagir. “Você é o nosso convidado especial. Apareça, leve sua arte, poema, música, artesanato, instrumento ou dramatização e vamos fazer uma noite cultural bem gostosa”, convida a presidente da UCEA, Joseane Rocha.