UFRPE inscreve para cursos de graduação à distância com vagas para Carpina

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) está com as inscrições abertas para 250 vagas para graduação à distância nos polos de Carpina, Afrânio, Palmares e Pesqueira, para os cursos de Sistemas de Informação, bacharelado em Administração Pública e licenciatura em História.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 17 de março, pelo site da UFRPE. O critério de seleção é a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Para concorrer o candidato precisa ter alcançado um nota superior a 200 pontos na redação e 401 pontos em qualquer uma das provas objetivas correspondentes aos eixos temáticos. De acordo com o edital o resultado será divulgado até o dia 24 de março.

O Pólo em Carpina funciona na Escola Jose de Lima Junior, Avenida Agamenon Magalhães s/n, Bairro São José. Contato: (81) 3621 – 5179 / (81) 3621-0960 / (81) 3622-8944.