Última etapa regional dos Jogos Paralímpicos é disputada em Pesqueira

Os Jogos Paralímpicos de Pernambuco chegam ao Agreste de Pernambuco para a última etapa regional da edição de 2018. Nesta quinta e sexta-feira (14 e 15/6), os paratletas disputarão vagas na fase final que será disputada entre os dias 19 e 22 de julho no Parque Santos Dumont, no Recife.

São esperados cerca de 100 atletas nas competições de atletismo, bocha e futsal (DI) e os paratletas inscritos no tênis de mesa já estão classificados para a fase estadual. Todas as provas serão disputadas no estádio Joaquim de Brito e na quadra Poliesportiva do Sesi, em Pesqueira. A competição receberá atletas de Pesqueira, Caruaru, São Bento do Una e São Caetano.

A chegada dos Jogos Paralímpicos no Agreste é mais uma conquista do desporto paralímpico de Pernambuco e bastante comemorada pelo Secretário Executivo de Esportes Diego Pérez. “Já tivemos etapas em Recife e Petrolina e com a etapa de Pesqueira chegaremos a cerca de 600 atletas. Um número que comprova que nosso paradesporto é forte e faz o mais importante: promove a inclusão. Vamos seguir valorizando os paratletas e teremos uma grande festa esportiva quando reunirmos todos os classificados em julho, no Parque Santos Dumont”.

A competição em Pesqueira terá uma cerimônia de abertura em parceria com o município de Pesqueira no Estádio Joaquim de Brito, e haverá uma homenagem mais do que justa ao paratleta do Time PE Jeohsah Beserra, natural de Pesqueira e nosso representante no salto em altura (classe T44) nos Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.