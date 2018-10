Últimos dias para se inscrever na seleção de estágio em Direito na PGE-PE

Termina na próxima quinta-feira (4/10) o prazo para estudantes de Direito se inscreverem na seleção de estágio na Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE). São 29 vagas distribuídas no Recife, nas Regionais de Caruaru, Arcoverde e Petrolina e na Sub-Regional de Garanhuns, mais cadastro de reserva. Do total de vagas, 13 são destinadas a estudantes egressos do ensino médio em escolas da rede pública estadual. O edital está disponível no www.pge.pe.gov.br/?estagios. As inscrições custam R$ 40,00 e são feitas no site da organizadora do certame, o Instituto Sustente (www.sustente.org.br).

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 20 no Recife (incluindo uma para portador de necessidades especiais), três em Petrolina, duas em Arcoverde, três em Caruaru e uma na Sub-Regional de Garanhuns.

O certame deste ano unificou as seleções no Recife e no interior e também marcou a unificação dos programas de estágio regular e alternativo da PGE-PE. O regular era de livre concorrência e o alternativo era exclusivo para alunos egressos do ensino médio em escolas públicas do Estado de Pernambuco. Agora todos farão uma prova única, sendo que parte das vagas (13) são reservadas aos ex-alunos de escolas públicas estaduais. Eles disputarão dez vagas no Recife, uma em Petrolina, uma em Arcoverde e uma em Garanhuns.

O programa de estágio é coordenado pelo Centro de Estudos Jurídicos da PGE-PE. Os estagiários cumprem jornada de 20 horas semanais e recebem bolsa de R$ 840,00 mais auxílio transporte. O período de estágio é de um ano, renovável por mais um. A prova da seleção será aplicada em 21 de outubro e terá 50 questões objetivas englobando conhecimentos de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Financeiro, Direito Tributário, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho.