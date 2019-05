Um novo olhar sobre a saúde em Pernambuco

Enquanto a tecnologia transforma o mundo, a educação prepara as pessoas para esse novo cenário. Por isso tem um papel fundamental na promoção das mudanças que a humanidade atualmente atravessa. Diante dessa perspectiva, o Centro de Formação dos Servidores Públicos de Pernambuco (Cefospe), juntamente com o Instituto de Recursos Humanos do Estado, ambos vinculados à Secretaria de Administração (SAD), visando oferecer capacitações cada vez mais especializadas nas necessidades do Estado, realizaram palestra acerca do tema: Inovação em Saúde.

O evento, que aconteceu na sexta-feira (16.05), foi sediado no auditório do Hospital dos Servidores de Pernambuco (HSE) e reuniu diversos profissionais da área de Saúde no Estado. De acordo com a Diretora do Cefospe, Analúcia Cabral, a capacitação foi pensada em parceria com a Faculdade Nova Roma e Fundação Getúlio Vargas – FGV. “Como coordenadores da Educação Corporativa em Pernambuco, o Cefospe está sempre em busca de oferecer cursos cada vez mais voltados para as áreas prioritárias do Estado e, através das instituições de ensino parceiras, conseguimos inovar e trazer cada vez mais temas de suma importância para os nossos servidores. Portanto é uma grande conquista trazer o tema inovação para a área da Saúde que está em constante mudança e evolução”, disparou Cabral.

Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de Estratégia de Negócios e Marketing em diversos seguimentos do mercado, o engenheiro de Produção com MBA pela FGV e Head de Inovação para a América Latina na Siemes Healthineers, Manuel Coelho, falou sobre o conceito de inovação e sua aplicação, sobretudo na saúde. “O novo conceito no ambiente da saúde é tratar o paciente não somente como uma pessoa que necessita urgentemente de cuidados, mas sim como um cliente; alguém que está contratando os serviços daquela unidade para evitar doenças futuras, e não somente para tratá-las quando já instaladas no organismo. Este é o novo formato de pensar a saúde hoje em dia”, principiou Manuel.

Atentos, diversos profissionais da saúde perceberam que é preciso entender que quanto mais se foca na saúde primária do paciente – agora consumidor –, consegue-se fidelizá-lo ao mesmo passo em que é tratado. “Ou seja, quanto mais investe-se em acompanhamentos preventivos, como vacinas, exames de rotina e uma conversa mesmo com aquele paciente, mais a unidade de saúde mantém o seu consumidor saudável e satisfeito”, destacou o profissional.

O palestrante Manuel Coelho também deu exemplos dos atendimentos que são feitos atualmente nas unidades de saúde e de como os profissionais que atuam nessa área podem aprender com esses hábitos. “Quando um pai ou uma mãe entram numa consulta hoje com os seus filhos, o médico fala e aqueles pais vão procurar no Google a patologia do filho, não esperam mais os médicos falarem. Percebe-se então que o paciente já se sente livre para assumir o papel de protagonista da sua própria saúde, ao invés de somente escutar o que o médico diz. Então que nos antecipemos a isso. Porque não uma troca ao invés de um monólogo? Porque não demonstrar ao invés de somente recomendar? São essas atitudes que fazem a diferença”, disparou Manuel que também é sócio diretor da Best Winds.

Luciany Brandão, profissional do setor de Hemodiálise do HSE, elogiou a capacitação. “Foi um momento muito importante e enriquecedor de reflexão acerca da inovação como estratégia no dia a dia das instituições de saúde. Sairei daqui com outra perspectiva de qual postura devo adotar diante dos meus pacientes e de como poderei aprimorar meu trabalho com as dicas repassadas aqui”, vislumbrou Luciany.