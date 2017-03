Um novo tempo em Feira Nova

A Terra da Farinha vivencia um novo momento em sua história. O crescimento do município, a regularização dos serviços básicos, a conquista de investimentos e a garantia da qualidade de vida têm sido a prioridade da gestão do prefeito Danilson Gonzaga (PSD). Os resultados foram comprovados nos primeiros meses de trabalho.

Há 8 anos negativado, o município de Feira Nova conseguiu, depois de um longo processo, regularizar a situação da prefeitura em relação ao CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. Isso significa que a cidade está apta para receber transferências voluntárias de recursos da União, a exemplo de emendas parlamentares e investimentos estaduais. Apesar de comemorar a conquista, o gestor lamentou que as pendências tenham limitado e prejudicado, durante tantos anos, o desenvolvimento do município. “Infelizmente o povo pagou pela inadimplência. Agora, cientes das limitações impostas pelas pendências no CAUC, estamos empenhados, juntamente com a nossa equipe, para solucionar os problemas e conquistar novos investimentos para o município. Esta conquista beneficia não só a nossa cidade, mas também toda a população, que poderá contar com avanços na saúde, educação, infraestrutura e muito mais”, pontuou.

Em visita à Brasília, o gestor foi recebido por alguns ministros, a exemplo do da Educação, Mendonça Filho (DEM), e o do das Cidades, Bruno Araújo (PSDB). Danilson apresentou projetos que deseja emplacar imediatamente no município, como de infraestrura para o Loteamento Jabs Gonzaga e para construção de uma nova escola.

O prefeito conseguiu a liberação de emendas parlamentares orçadas em R$2,5 milhões, dos senadores Armando Monteiro (PTB) e Humberto Costa (PT) e dos deputados federias Ricardo Teobaldo (PTN), Marinaldo Rosendo (PSB) e André de Paula (PSD). O prefeito conta ainda com o apoio dos estaduais Joaquim Lira (PSD) e Henrique Queiroz (PR). Esse recurso será destinado para as áreas de Saúde, Educação, Esportes e Infraestrutura. “Essas emendas estão previstas no orçamento 2017 do Governo Federal. Esperamos a abertura dos convênios e acredito que será liberada até o segundo semestre deste ano”, confirmou.

COMANAS- O município será beneficiado, ainda, através da liberação de R$ 7,1 milhões, do Ministério da Integração Nacional, através de projeto apresentado pelo Consórcio dos Municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional (Comanas) e o apoio do senador Armando Monteiro. O valor será destinado à aquisição de máquinas para perfuração de poços artesianos, recuperação de açudes e de estradas vicinais em 25 municípios da Zona da Mata e do Agreste, que sofrem uma estiagem inclemente há quatro anos. Foi solicitada ainda a aquisição de uma patrulha mecanizada com duas motoniveladoras, duas retroescavadoras, dois tratores de esteira, uma escavadora hidráulica, entre outros equipamentos, para perfuração de poços artesianos e recuperação de açudes e estradas vicinais.

Saúde- Diante do caos na saúde ao assumir a prefeitura, a gestão vem priorizando e ampliando os serviços. As gestantes já contam com parto normal e um acompanhamento humanizado de uma equipe especializada. Os bebês fazem o teste do coraçãozinho e olhinho na rede municipal de saúde. Através do projeto “Cuidando de quem Cuida”, são atendidos os profissionais de saúde que se dedicam ao atendimento da população. Além do trabalho de motivação, são realizadas palestras, cursos e eventos relacionados à saúde, lazer e relações humanas.

Após três meses sem realização de exames laboratoriais, o serviço está sendo regularizado. Antes só havia uma ambulância funcionando, hoje são três a disposição dos pacientes. No hospital municipal foi reformado o bloco cirúrgico bem como ampliados os atendimentos ambulatoriais. Também estão sendo ofertadas consultas com especialistas, a exemplo de cardiologista, e de exames de eletrocardiograma.

Os Postos de Saúde da Família contam com médicos, medicamentos. O serviço de saúde bucal também será estendido para todas as unidades. Há seis anos sem o aparelho de raio X, a prefeitura está concluindo o processo licitatório para a aquisição do mesmo e, até o mês de abril, iniciam os atendimentos.

Melhorias- As necessidades básicas das escolas municipais, como reforma nas estruturas, novos equipamentos, pinturas e novas carteiras foram realizadas para receber os alunos neste novo ano letivo estão sendo sanadas. Para melhorar a iluminação pública foram trocadas as lâmpadas na área central e os bairros também serão atendidos. A coleta de lixo foi regularizada e passou a atender um cronograma com a rota dos caminhões por bairros. O transporte universitário passa a contar com ônibus confortáveis.

Foi realizado na zona rural do município, a exemplo do Sítio Terra Nova, a abertura de estradas. Além de ofertar maquinário para a melhoria da produção agrícola familiar. A folha de pagamento de fevereiro foi antecipada e a proposta é continuar pelos próximos meses. Outra medida do prefeito Danilson Gonzaga é a reativação da agência do Banco do Brasil, que foi alvo de uma explosão praticada por assaltantes, desde julho do ano passado. Evitando o deslocamento dos munícipes para cidades vizinhas e aquecendo a economia local.

Outra proposta é a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar para atender a demanda da merenda escolar na rede municipal de ensino. Os pequenos produtores terão a oportunidade de ampliar a renda e os alunos garantem uma alimentação saudável. Além de executar melhorias e revitalização na Casa do Artesão, a prefeitura de Feira Nova ouviu os artesãos, através de um encontro para discutir as necessidades de cada um. O credenciamento do Programa Leite de Pernambuco, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, beneficia diariamente 300 famílias.

São José- Para a 70ª Festa de São José foi anunciada, além das tradicionais celebrações religiosas do novenário, uma programação cultural. Na grade estão convidados a cantora católica Eliana Ribeiro (dia 17), Marcos Garra, Banda Sedutora, Márcia e Felipe ( dia 18), e Ezequiel e Banda, Banda Forró do Muído e Banda Saia Rodada (dia 19).

Confiante, Danilson Gonzaga espera fazer uma administração próspera. “Conto com o povo de Feira Nova para juntos construirmos um novo modelo de gestão, um novo tempo com novas oportunidades e a garantia de dias melhores para todos. O cenário é de crise econômica, mas estou confiante apesar dos desafios”, concluiu.