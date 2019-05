Um preso é morto e oito ficam feridos a tiros durante briga entre detentos no Complexo do Curado

Um preso foi morto e oito ficaram feridos a tiros, nesta quinta-feira (30), no Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros (PJALLB), uma das unidades do Complexo Penitenciário do Curado, na Zona Oeste do Recife. Segundo o secretário de Justiça de Pernambuco, Pedro Eurico, o fato ocorreu durante uma briga entre detentos.