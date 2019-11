União de voluntários nordestinos contém óleo no litoral

Clubes nordestinos, funcionários dos governos e voluntários fizeram a diferença para conter o avanço do óleo nas praias do Nordeste. Entre os clubes que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro de futebol Bahia, Ceará, CRB, CSA, Fortaleza, Sport e Vitória lançaram campanha por soluções do derramamento de óleo.

Os vazamentos de óleo começaram em setembro e estima-se que mais de 2.100 quilômetros do litoral dos nove estados da região já foram atingidos. Moradores arriscaram a própria saúde ao remover manualmente as manchas que chegaram pelo mar. Dados divulgados pela Marinha mostram que 525 toneladas de óleo já foram recolhidas das praias do Maranhão à Bahia

Pernambuco recolheu 71 toneladas de resíduos das praias do litoral do estado. Entre os municípios pernambucanos atingidos estão São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso, Sirinhaém, Ipojuca, Paulista e Cabo de Santo Agostinho.

Ao todo, 400 pessoas do governo estadual trabalharam para conter as manchas neste domingo (20). Ainda segundo Bertotti, 60 toneladas do material foram encaminhadas ao Centro de Tratamento de Resíduos em Igarassu, no Grande Recife.

Também o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado por representantes da Marinha, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Ibama informou que, desde o dia 2 de setembro, foram recolhidas mais de 600 toneladas de resíduos das praias do litoral nordestino, ao longo dos 2.250 quilômetros afetados pelo óleo.

A Justiça Federal concedeu uma liminar a partir de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para que, em Pernambuco, o governo federal disponibilize todos os equipamentos necessários para fazer o processo de contenção do óleo.

Foto: Genival Paparazzi