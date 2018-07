Unidade de ressocialização em Timbaúba registra três fugas de jovens em 40 dias

Quatro adolescentes escaparam do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Timbaúba, na Zona da Mata de Pernambuco, na tarde da terça-feira (10). Esta foi a a terceira fuga registrada na unidade em 40 dias. Nesse mesmo período, outro caso aconteceu na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.