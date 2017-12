Unidade Mista do Carpina reativa bloco cirúrgico

A Prefeitura do Carpina, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a reativação do bloco cirúrgico e 36 leitos da Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand. O evento acontece na próxima quinta- feira (28) e será marcado por uma solenidade de reabertura da ala interna do hospital, às 8h30, na própria unidade, localizada na Av. Conselheiro João Alfredo, Bairro de Santa Cruz.

Após a reforma, foram reativadas nove enfermarias, sendo duas cirúrgicas; duas enfermarias pós-parto, com incubadora e berço aquecido; uma enfermaria obstétrica e quatro enfermarias de clínica médica. Todas com equipamentos novos e profissionais qualificados, oferecendo procedimentos em cirurgia geral e obstetrícia.