Unidade Móvel da Celpe realiza atendimentos comerciais em Carpina

Os moradores do município de Carpina, na Zona da Mata, podem contar, até a próxima sexta-feira (1º), com o atendimento da Unidade Móvel da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). A unidade itinerante da concessionária está disponível aos clientes na Rua Padre Genário Augusto de Melo, próximo ao depósito de gás, no Bairro das Três Marias.

Os clientes Celpe podem procurar a Unidade Móvel e receberem uma série de serviços comerciais como negociação de débitos, inscrição na tarifa social de energia, troca de titularidade e solicitação de ligação. Os moradores também poderão receber orientações sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica. O atendimento acontece no horário das 8h às 16h30.

Sobre a Celpe

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), empresa do Grupo Neoenergia, distribui energia elétrica para os 184 municípios de Pernambuco e para a cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Também é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica no Arquipélago de Fernando de Noronha. Sua área de concessão é de 98,5 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 3,6 milhões de clientes (9,4 milhões de habitantes).