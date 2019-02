Universitária FM apresenta especial ao vivo com Quinteto Violado

Programa especial apresentado por José Mário Austregésilo será veiculado no rádio, TV e internet e abre as celebrações de 40 anos da emissora em outubro de 2019

Abrindo as celebrações de seus 40 anos, a Rádio Universitária FM apresenta um especial ao vivo com o grupo Quinteto Violado, nesta sexta, dia 08 de fevereiro, das 17h30 às 19h. O programa, apresentado por José Mário Austregésilo, vai passear pelos quase 48 anos de carreira do grupo – referência para música popular brasileira – num bate papo com direito a show exclusivo e ao vivo do Quinteto nos estúdios do Núcleo de Televisão e Rádios da UFPE.

Universitária FM apresenta Quinteto Violado será mais um passo nas experimentações de conteúdo e linguagem transmídia da Universitária FM. Além de ser veiculado numa versão para rádio no dial da 99.9, com retransmissão pela Rádio Paulo Freire AM 820, o programa será veiculado ao mesmo tempo também numa versão audiovisual na tela da TVU (TV Universitária 11.1) e nas redes sociais da Rádio (facebook.com/99universitaria e youtube.com/99universitaria).

Numa viagem pelas músicas mais marcantes da trajetória de Quinteto Violado, o programa especial terá execuções ao vivo de composições próprias do grupo, como também versões de grandes nomes da música brasileira. Entre os destaques, Sete Meninas, de Toinho Alves e Dominguinhos; Roda de Ciranda Nº 2, de Marcelo Melo; Trem das Onze, de Adoniran Barbosa; e Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira (música que está no primeiro disco do Quinteto, com arranjos elogiados pelo próprio Gonzagão). Atualmente o grupo é formado por Marcelo Melo (voz e violão), Ciano Alves (flauta e violão), Roberto Medeiros (bateria e voz), Dudu Alves (teclado e voz) e Sandro Lins (baixo).

Em 2019, a Rádio Universitária FM chega aos seus 40 anos reafirmando, enquanto emissora pública da UFPE, seu compromisso com a cultura pernambucana e nordestina. Por isso, a escolha de trazer o Quinteto Violado para a abertura das celebrações, que até outubro deste ano, ainda contará com séries especiais e novos programas. O Quinteto é responsável por levar para diversos países do mundo a alma da música do Nordeste brasileiro, como também é um dos mais tocados na programação musical da Universitária ao longo destas quatro décadas.

Universitária FM apresenta Quinteto Violado é produzido por Chico Rocha, Cássio Uchoa e Pedro Francisco de Souza e apresentado por José Mário Austregésilo.