UPE abre inscrições para curso pré-vestibular gratuito, com 11,5 mil vagas

As inscrições seguem até o dia 27 de maio e a taxa, que custa R$ 35, deve ser paga até o dia 28, em horário bancário. Para concorrer, é necessário ter concluído ou estar cursando o 3º ano do ensino médio em escola pública ou ser concluinte ou estar cursando o programa de Educação de Jovens e Adultos (Eja) ou o Travessia.

O curso tem o objetivo de reforçar os conhecimentos dos alunos das escolas da rede pública de ensino e egressos que pretendem concorrer às vagas dos programas de graduação, cursos técnicos e tecnológicos, através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares ou de outros processos seletivos.

O teste acontece no dia 9 de junho, das 8h15 às 12h15, em locais estabelecidos no cartão informativo do candidato.

De acordo com o edital, os estudantes devem comparecer ao local designado para a prova com uma hora de antecedência, munido do cartão informativo, documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Não é permitido o uso de aparelhos de comunicação ou de máquina de calcular. O candidato só pode sair da sala duas horas após o início dos exames, podendo levar o caderno de provas. O resultado do processo seletivo será divulgado no site da UPE, até o dia 14 de junho.

Matrículas

As matrículas serão realizadas no dia 15 de junho, das 13h às 15h, na unidade em que cursará o Prevupe. Os dias 16, 22, 23 e 29 de junho serão reservados para a matrícula dos retardatários, das 8h às 10h. Na hipótese de remanejamento de candidatos, a primeira listagem será divulgada no dia 5 de julho, a partir das 14h, no site. A segunda lista será divulgada no dia 2 de agosto.

Curso