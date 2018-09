Usina COAF/ Cruangi inicia moagem na Mata Norte

Prevendo a ampliação de 20% do faturamento, a Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana de Açúcar (Coaf), antiga Usina Cruangi, está dando início, nesta quarta- feira (04), à moagem da cana-de-açúcar da safra 2018/2019.

Na anterior, a unidade faturou R$ 95 milhões e agora prevê moer 100 mil toneladas de cana a mais que na safra passada, quando foram esmagadas 544 mil toneladas, vindo a fabricar 43 milhões de litros de etanol.

Os produtores de cana de açúcar cooperativados da Usina celebram uma missa em ação de graças pelo início da moagem da quarta safra seguida e pela expectativa de crescimento na produção de etanol e no faturamento.

A solenidade acontece as 15hs no pátio da Usina, que fica localizada em Timbaúba, as margens da BR 408, e vai reunir os trabalhadores e familiares, além da presença de lideranças do setor canavieiro e políticos.

Para esta safra foram investidos R$ 10 milhões no melhoramento da unidade e empregados três mil e setecentos trabalhadores entre campo e indústria.

A direção da cooperativa decidiu também produzir aguardente na safra que começa hoje. A Coaf já renovou o contrato de arrendamento da usina até a safra 2040/2041.