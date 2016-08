Usina Coaf/Cruangi inicia moagem nesta quarta e contrata trabalhadores

Parque fabril dobrará número de funcionários e os cooperados da usina contratarão 3,5 mil para o corte e transporte da cana em várias cidades



A moagem da usina Coaf/Cruangi, em Timbaúba, começa nesta quarta-feira (24) após os últimos testes que serão realizados nesta terça-feira (23). A expectativa é de esmagar cerca de 430 mil toneladas de cana e fabricar 32 milhões de litros de etanol. E o começo desta temporada aquecerá o mercado de trabalho na região. A previsão é de dobrar o número de empregados no parque fabril. E contratar 3,5 mil funcionários para o corte e transporte da cana nas propriedades de 800 agricultores cooperados da usina nos municípios de Timbaúba, Vicência, Condado, Macaparana, Itaquitinga, Nazaré da Mata, Ferreiros, Aliança, Goiana, Itambé, Buenos Aires e Carpina. Todas contratações serão realizadas até o início do mês de setembro. A usina passou a ser uma cooperativa de centenas de agricultores depois de arrendada em 2015, passando a se chamar Coaf/Cruangi. Coaf é o nome da cooperativa em questão.

Depois de iniciada a moagem, a usina deve ficar funcionando 24 horas por dia até janeiro de 2017, período previsto para encerrar a produção no local. A previsão é de aumentar em quase 45% a produção de álcool em comparação a fabricação na safra passada, que foi de 22 milhões de litros. Esta é a segunda moagem consecutiva da Coaf/Cruangi depois de arrendada e administrada por canavieiros ligados à Cooperativa da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf/AFCP).

O governo do Estado apoia esta iniciativa. “O governador Paulo Câmara ampliou em 2015 o crédito presumido do ICMS do etanol produzido na usina por ela ser gerida por agricultores via cooperativismo, o que tem contribuído para restabelecer o desenvolvimento socioeconômico no local através da forte vocação desta região, que é a cana”, diz Alexandre Andrade Lima, presidente da Coaf e AFCP. O crédito presumido subiu de 12% para 18,5% por cada litro de etanol produzido na cooperativa.

Andrade Lima diz que as contratações de pessoal para trabalhar dentro da usina já estão avançadas. Deve chegar a 300 funcionários até o começo de setembro. No campo, os fornecedores de cana cooperados da Coaf/AFCP, a qual administra Cruangi, também já começaram os preparativos para preencher os 3,5 mil postos de trabalho necessários para realizarem o corte e transporte da cana. A previsão é de colher e transportar para o parque fabril cerca de 430 mil toneladas nesta safra.

Haverá uma missa na capela da usina neste sábado (27), para abençoar os trabalhos desta safra no local. Lima está otimista com moagem deste ano por dois pontos centrais. O primeiro foi o melhor apontamento em equipamentos da usina, espécie de manutenção das máquinas. Outro fator foi a melhor e maior safra de cana devido as condições mais adequados do clima, apesar da estiagem desde meados julho.”Estimo que a produção em PE deve chegar a 13 milhões de toneladas”, destaca o presidente da Coaf/AFCP, que também preside a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil.