A Agência do Trabalho de Paudalho está com uma vaga de Auxiliar de Administração para homem com deficiência.

A empresa. situada em Carpina, oferece um salário mínimo e um vale refeição de R$ 120,00.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalho e apresentar a documentação pessoal, Laudo Médico que comprove a deficiência e o Currículo.

A Agência do Trabalho está localizada na Avenida Senador Pinheiro Ramos, s/n – Centro Paudalho.