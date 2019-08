Vagas de emprego em Nazaré da Mata e Paudalho

As cidades de Nazaré da Mata e Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, têm vagas de emprego, de acordo com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq).

Os interessados devem comparecer as agências de trabalho dessas respectivas cidades. Informações pelos telefones:

Agência de Trabalho e Emprego de Nazaré da Mata (81) 3633- 4820 e a Agência de Trabalho e Emprego de Paudalho (81) 3636-5644.

Confira as vagas:

Paudalho

Função Número de Vagas Experiência requerida Salário Escolaridade Eletricista 10 6 meses CTPS não informado médio completo

Nazaré da Mata Função Número de Vagas Experiência requerida Salário Escolaridade Mecânico lubrificador industrial 3 6 meses CTPS não informado médio completo