Vagas de emprego na Zona da Mata

As cidades de Nazaré da Mata, Paudalho e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, têm vagas de emprego, de acordo com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq). Entre as oportunidades estão empregos nas áreas de comércio, indústria e hotelaria.

Os interessados devem comparecer as agências de trabalho dessas respectivas cidades. Confira as vagas:

Vagas em Nazaré da Mata

Função Número de Vagas Experiência requerida Salário Escolaridade Assistente administrativo 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Atendente de consultório médico 2 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Enfermeiro da estratégia de saúde da família 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino superior completo Médico da estratégia de saúde da família 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino superior completo Médico ginecologista e obstetra 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino superior completo Médico pediatra 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino superior completo Supervisor administrativo 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino superior completo

Vagas em Paudalho Função Número de Vagas Experiência requerida Salário Escolaridade Vendedor interno 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo

Vagas em Vitória de Santo Antão Função Número de Vagas Experiência requerida Salário Escolaridade Assistente de tráfego rodoviário 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Atendente de mesa 1 Seis meses Não informado Ensino médio completo Cozinheiro de restaurante 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio incompleto Cozinheiro de restaurante 1 Seis meses Não informado Ensino fundamental completo *G1PE