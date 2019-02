Vagas para cursos técnicos gratuitos na Zona da Mata

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, abre inscrições para o processo de ingresso em cursos técnicos no Estado nesta terça-feira (19). Os nove cursos ofertados são na modalidade EAD (educação à distância); semipresencial; e profuncionário (para profissionais da Educação). Podem participar qualquer pessoa que já tenha concluído o Ensino Médio ou estudantes do 2° ou 3º ano desta etapa de ensino.

Para realizar a inscrição, que segue até o dia 27 de fevereiro, é necessário que os candidatos realizem o cadastro no site da Secretaria de Educação e Esportes, através do banner de Escola Técnica Estadual (ETE), na página inicial. Em seguida, todos vão receber um e-mail, onde devem complementar as informações da pré-matrícula, além de submeter de forma eletrônica a documentação exigida conforme o edital. Após realizar esses dois processos, os matriculados já podem iniciar as aulas, que começam entre 4 e 8 de março, a depender do curso escolhido.

Estão sendo ofertados os seguintes cursos: Administração; Biblioteconomia; Desenvolvimento de Sistemas; Design de Interiores; Logística; Multimeios Didáticos; Recursos Humanos; Secretaria Escolar; e Segurança do Trabalho.

Os cursos nas modalidades EAD e profuncionário são totalmente a distância com provas presenciais no final do semestre realizadas em escolas da Rede Estadual distribuídas em 60 municípios de Pernambuco (lista no final da matéria). A modalidade semipresencial, além de contar com provas realizadas no final do módulo, possui no cronograma encontros presenciais semanais.

“A gente frisa que este não é um processo seletivo, mas de ingresso de estudantes. Todos os inscritos e devidamente matriculados começam o curso sem a necessidade de realizar provas. Pernambuco é o primeiro estado do país a ofertar vagas em curso técnico de nível médio de forma universal, e o nosso compromisso é atender a todos os interessados”, reforça Maria Medeiros, secretária executiva de Educação Integral e Profissional.

Confira a seguir as cidades por região do Estado com escolas que servirão de espaço para os encontros presenciais. Para maiores informações sobre o processo de inscrição, os telefones são 3183.9862 e 3183.9866.

Região Metropolitana do Recife

Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Escada, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata.

Zona da Mata

Carpina, Goiana, Lagoa do Carro, Limoeiro, Nazaré da Mata, Palmares, Paudalho, Timbaúba, Vitória De Santo Antão.

Agreste

Águas Belas, Belo Jardim, Bezerros, Bom Conselho, Bom Jardim, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Caruaru, Garanhuns, Gravatá, Lajedo, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una e Surubim.

Sertão

Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Belém de São Francisco, Cabrobó, Carnaíba, Custódia, Dormentes, Exu, Floresta, Ibimirim, Itacuruba, Jatobá, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro, São José do Egito, São José Do Belmonte, Serra Talhada, Sertânia, Tabira, Trindade e Triunfo.