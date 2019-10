Valdericio é pré-candidato a prefeito de Macaparana

Valdecirio Cavalcante lança sua pré-candidatura a prefeito de Macaparana para as eleições de 2020. Depois de inúmeras especulações sobre a sua ilegibilidade, o ex-prefeito se torna apto a disputar a majoritária e surge como um nome forte para a disputa.

Valdericio foi prefeito do município em três ocasiões e é responsável por projetos desenvolvimentistas que modificaram positivamente a vida da população. Por isso, de acordo com observadores da política regional, a oposição já reconhece que o páreo com o ex-prefeito não é fácil. Valdericio criou e executou vários projetos importantes, a exemplo da casa da Mãe Joana (um centro de acolhimento e refeições para os menos favorecidos) e Casa de Reboco.

O pré-candidato foi um dos principais gestores que teve a preocupação de divulgar Macaparana, incentivando o turismo. Junto com Maviael Filho beneficiou mais de 600 famílias com projetos habitacionais. Não à toa, Valdericio é chamado Amigo do Povo e muito querido pela população de Macaparana.

Foto: Divulgação

Valdericio na foto com o deputado federal André de Paula