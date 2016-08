Vândalos picham imagem da padroeira de Lagoa do Carro

A imagem de Nossa Senhora da Soledade, padroeira do Município de Lagoa do Carro, foi pichada com tinta preta por vândalos, nesta quarta- feira (27). A imagem fica ao lado externo da paróquia, localizada no centro da cidade.

O administrador da Diocese de Nazaré da Mata, padre Antônio Inácio, explica que foi registrado um boletim de ocorrência, na delegacia local, e espera uma ação da polícia para intimidar esse tipo de vandalismo. A restauração da imagem foi iniciada e a mesma será recolocada no altar ao lado do templo.

A festa da padroeira Nossa Senhora da Soledade, que acontece no mês de fevereiro, atrai centenas de fieis de várias regiões de Pernambuco e já tem mais de 250 anos de tradição religiosa.

Os fieis ficaram indignados com a atitude e atribuem o ato de vandalismo a uma intolerância religiosa.

Na semana passada, a Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Conceição, em Nazaré da Mata, foi arrombada e peças sacras foram levadas. Atualmente o templo religioso passa por uma reforma e todas as suas atividades religiosas estão suspensas durante o período de manutenção da estrutura física da igreja. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia de Nazaré da Mata que está investigando.