Vaticano nomeia Pe. Limacedo  como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

O Vaticano anunciou, na manhã desta quarta- feira (04), o nome do Padre Limacedo Antônio da Silva, 57 anos, natural de Nazaré da Mata, para assumir o cargo de Bispo Auxiliar na Arquidiocese de Olinda e Recife.

A cerimônia para a ordenação episcopal de Dom Limacedo acontece no próximo dia 10 de junho, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, em Nazaré da Mata. Nos próximos dias será definida a data de sua apresentação. O religioso tem 32 anos de sacerdócio e atuou em diversas paróquias na Diocese de Nazaré da Mata.

Perfil- Pe Limacedo Antônio da Silva nasceu no dia 20 de setembro de 1960 em Nazaré da Mata. Estudou Filosofia no Instituto Filosófico “Estrela Missionária” em Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, e os de Teologia na Escola Teológica “São Bento de Olinda” em Olinda. Durante os anos 2002-2007 obteve a licenciatura e doutorado em Teologia Dogmática pela Universidade Gregoriana de Roma. Foi ordenou sacerdote em 12 de janeiro de 1986 para o clero da Diocese de Nazaré.

Posteriormente foi provisionado para as seguintes funções: Vigário Paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, em Limoeiro; Pároco de São José em Frei Miguelinho; Pároco de São José em Vertentes; Pároco de “São Sebastião” em Machados; Pároco de “Divino Espírito Santo” em Paudalho, pároco de Nossa Senhora do Rosário em Goiana. Atualmente exerce os cargos de Coordenador Diocesano de pastoral e pároco de Nossa Senhora das Dores em Aliança.

Mudança- Em novembro do ano passado o bispo auxiliar da arquidiocese, Dom Antônio Tourinho, foi nomeado bispo da nova Diocese de Cruz das Almas, na Bahia. Com a transferência dele, Dom Fernando Saburido, aguardava o anúncio da decisão da Nunciatura Apostólica do Brasil.

A arquidiocese de Olinda e Recife é formada por 19 municípios, além do Arquipélago de Fernando de Noronha. A região eclesiástica tem 128 paróquias e uma população estimada em quatro milhões de habitantes.