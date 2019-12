Vegetarianismo traz benefícios para a saúde

Aumenta a cada dia o número de pessoas vegetarianas. Entre os fatores que levam as levam deixar de comer carne são a preocupação em diminuir os impactos ambientais e para manter uma alimentação mais saudável. Acreditam que ao aumentar o número de cereais integrais na dieta, por exemplo, há proporcionalmente o aumento das fibras e melhora o funcionamento intestinal.

Especialistas orientam que é importante ter um acompanhamento nutricional para aqueles que pretender deixar o consumo de carne, pois é preciso aprender as melhores combinações para compensar as calorias nos carboidratos. Os resultados são significativos, porém é indispensável que qualquer mudança alimentar seja orientada e acompanhada por um nutricionista.

Em alguns casos, uma dieta sem carne e bem orientada também pode prevenir doenças crônicas, a exemplo, do colesterol alto, hipertensão, hiperlipidemia, obesidade e diabetes.

Atualmente, o vegetarianismo é um fenômeno global. A utilização de produtos frescos e naturais pode ser adaptada aos mais variados e ricos pratos para refeições, lanches ou sobremesas. Os adeptos a dieta vegetariana podem ser classificados de acordo com o consumo de subprodutos de origem animal (ovos e laticínios). Assim, se classificam em ovolactovegetariano, vegetariano que consome ovos, leite e laticínios, o lactovegetariano, que não consome ovos, mas consome leite e laticínios, e tem ainda o ovovegetariano, aquele que não consome leite e laticínios, mas consome ovos e o vegetariano estrito, que não utiliza nenhum derivado animal na sua alimentação.

Quanto mais restrita a dieta, mais cuidado deve-se tomar para obter todos os nutrientes necessários ao corpo. Em dietas à base de vegetais, várias substâncias essenciais podem ficar em débito, ausentes ou pouco absorvidas. Incluem-se aí as proteínas animais com seus nutrientes específicos, o ômega-3 e os ácidos graxos, ferro, zinco, cálcio e vitaminas D e B12.

Nada em excesso é saudável, por isso, ao se tornar vegetariano a indicação é abusar das frutas, legumes e verduras, além de alimentos integrais e fazer exercícios e mantenha uma vida ativa e saudável. Muitos pensam que pelo fato de excluir a carne da dieta vão emagrecer. Mesmo com as restrições, se houver aumento do consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcar e gordura, por exemplo, independendo da dieta escolhida haverá ganho de peso. Tornar-se um vegetariano traz uma série de vantagens, relacionadas à mudança de estilo de vida, de uma alimentação mais leve e de baixo colesterol.

RECEITA: CANJA SEM GALINHA

Ingredientes: 1 xícara de arroz branco ou integral, 4 batatas inglesas médias (pode ser outro tipo de batata), 2 dentes de alho, 175g de grão de bico cozido, 4 punhados de espinafre cortados em tiras, 1 colher de chá de cúrcuma, 4 pitadas de sal, Pimenta preta e cheiro verde à gosto.

Modo de Preparo: Descasque e corte as batatas em quadradinhos. Em uma panela funda e grande adicione aproximadamente 2 litros de água. Adicione o arroz e as batatas picadas. Cozinhe em torno de 12 minutos em fogo médio. Adicione o espinafre cortado em tiras, o grão de bico cozido, o alho triturado, cúrcuma e sal. Cozinhe de 5 a 8 minutos para que o sabor dos temperos incorpore todos os vegetais e para o espinafre cozinhar. Desligue o fogo e verifique como está a consistência da sua canjinha. Se desejar um caldo mais grosso basta adicionar 2 conchas grandes da sopa em um liquidificador, triturar até formar um creme e devolver para a panela. Desta forma o caldo vai ficar bem mais cremoso e grosso. Adicione cheiro verde e pimenta à gosto.