Veja as edições anteriores do Enem para se preparar na reta final

Com a aproximação do Exame Internacional do Ensino Médio (Enem), a revisão do estudo entra em ação e é uma etapa importante para retomar todo o conteúdo e tirar as últimas dúvidas. Com isso, o Quero Bolsa separou as últimas edições e gabaritos do Enem para os candidatos treinarem, adotando as provas como um simulado.

Quando existe esse treino, é mais fácil perceber quais são as perguntas mais comuns e os temas mais cobrados. Dessa forma, é possível avaliar o que o estudante não domina tanto e reforçar o estudo. Seguir as mesmas condições das provas oficiais também é recomendado, buscando resolver as provas anteriores na mesma quantidade de horas exigida, fazendo pequenas pausas.

Confira abaixo as provas e gabaritos das últimas cinco edições do Enem:

2018

Prova do primeiro dia

Gabarito do primeiro dia

Prova do segundo dia

Gabarito do segundo dia

2017

Prova do primeiro dia

Gabarito do primeiro dia

Prova do segundo dia

Gabarito do segundo dia

2ª aplicação – Prova do primeiro dia

2ª aplicação – Gabarito do primeiro dia

2ª aplicação – Prova do segundo dia

2ª aplicação – Gabarito do segundo dia

2016

Prova do primeiro dia

Gabarito do primeiro dia

Prova do segundo dia

Gabarito do segundo dia

2ª aplicação – Prova do primeiro dia

2ª aplicação – Gabarito do primeiro dia

2ª aplicação – Prova do segundo dia

2ª aplicação – Gabarito segundo dia

2015

Prova do primeiro dia

Gabarito do primeiro dia

Prova do segundo dia

Gabarito do segundo dia

2014

Prova do primeiro dia

Gabarito do primeiro dia

Prova do segundo dia

Gabarito do segundo dia

