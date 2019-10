Venezuelano é preso com 69 cápsulas de cocaína no estômago, no Aeroporto do Recife

Um venezuelano de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal com 69 cápsulas de cocaína no estômago. A prisão, divulgada nesta terça-feira (29), aconteceu no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, na Zona Sul do Recife. Após expelir o entorpecente, o peso bruto totalizou 930 gramas.