Vereador de Carpina é assassinado

O vereador de Carpina, Cosme Alves da Silva, conhecido por Nicó do Cimento, 45 anos de idade, foi assassinado na manhã desta sexta- feira (27).

O crime aconteceu quando em frente a Associação de Moradores, que ele mantinha no Bairro de Santo Antônio. Segundo informações, dois homens não identificados chegaram ao local em uma motocicleta e já efetuaram os disparos e fugiram em seguida.

Nicó do Cimento foi alvejado por dois disparos de arma de fogo e levado para a Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand, em Carpina, mas não resistiu e veio a óbito.

A polícia ainda não divulgou mais detalhes sobre o crime e está realizando buscas na cidade a fim de localizar os acusados.

Nicó do Cimento foi eleito pelo Partido da República (PR), exercia seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de Carpina e pretendia se candidatar a Deputado Federal nas eleições deste ano.

LUTO– A Prefeitura do Carpina divulgou um Nota de Pesar e decretou luto de cinco dias:

“A Prefeitura do Carpina, vem a público expressar votos de pesar pelo falecimento do vereador do município, Cosme Alves da Silva, conhecido como Nicó do Cimento, ocorrido na manhã desta sexta-feira (27). Diante deste momento de dor, a gestão municipal se solidariza esperando que a luz e o amor de Deus confortem o coração da família e amigos. O Prefeito Manuel Botafogo está à disposição da família para prestar o apoio necessário, decretando também cinco dias de luto no município”.