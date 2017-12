Vereador morre após colidir carro contra ônibus na PE-123, em Belém de Maria

O vereador Nivaldo Oliveira, de 30 anos, morreu nesta quarta-feira (27) em um acidente na PE-123 em Belém de Maria, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o carro que a vítima, conhecida como Nino, pilotava colidiu frontalmente contra um ônibus.

Ainda segundo a PM, o parlamentar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um homem estava com ele no veículo, mas foi socorrido e não corre risco de vida. Nas eleições de 2016, a vítima obteve 382 votos, sendo o quarto vereador mais votado.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o prefeito Rolph Junior decretou luto oficial de três dias no município. A família ainda não se pronunciou sobre o sepultamento, mas o velório deverá ser realizado na Câmara de Vereadores de Belém de Maria.

*G1PE