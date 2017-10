Vereador utilizava restaurante para lavar dinheiro desviado em Buenos Aires

O vereador Flávio José Barbosa de Melo, conhecido como Flávio de Deda, (PSDB) é suspeito de utilizar um restaurante na Zona Sul do Recife para lavar dinheiro desviado do município de Buenos Aires. O parlamentar foi preso durante uma operação da Polícia Civil que investigada o desvio de R$ 12 milhões em verbas públicas da cidade localizada na Mata Norte do estado. O ex-prefeito do município, Gilsan de Almeida Alencar (PSDB), também foi detido na ocasião.

De acordo com o chefe da Polícia Civil em Pernambuco, Joselito Amaral, as pessoas investigadas são suspeitas de fraudes em licitações públicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com o vereador, a polícia encontrou um revólver calibre 38. Com isso, ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

“Tudo que era adquirido em licitação era superfaturado e o valor desse superfaturado era pago como propina. O vereador lavava dinheiro e chegou a inaugurar um restaurante no Pina para limpar o dinheiro”, pontuou Amaral.

Sete empresários também foram presos na operação. A ex-vice prefeita foi conduzida para ser ouvida. Distante cerca de 81Km da capital pernambucana, Buenos Aires tem cerca de 13 mil habitantes.

A reportagem segue tentando localizar a defesa dos detidos pela Polícia Civil. A operação, segundo a Controladoria Geral da União (CGU), é um desdoramento das duas etapas da operação Comunheiro, que investigaram também desvios de verba pública.

Desvios

A verba desviada pertencia as secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social. Segundo o chefe da Polícia Civil, 70% do dinheiro foi repassado pela União e 30% do Governo do Estado. O esquema criminoso teria ocorrido ao longo de todo o mandado do ex-prefeito.

“Esses recursos públicos deveriam estar alimentando crianças, deveriam ser utilizados na Saúde, deveriam estar abastecendo veículos como ambulâncias para socorrer a população. Essas pessoas, descaradamente, retiraram esse dinheiro público e se enriqueceram com ele”, afirma Amaral.