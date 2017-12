Vereadores de Glória do Goitá têm direito a R$ 680 mil em emendas no novo Orçamento da Prefeitura do Município

A prefeita de Glória do Goitá Adriana Paes (PR) depois do projeto Prefeitura Itinerante, no qual ouve a demanda da população da zona urbana e rural, agora inova com as emendas parlamentares dos vereadores.

Como novidade para o novo exercício, a Lei Orçamentária 2018 prevê que aproximadamente R$ 680 mil são de emendas propostas pelo Legislativo municipal para execução obrigatória do Executivo. Esta é a primeira vez que um Governo, realiza uma ação inovadora.