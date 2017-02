CARPINA// Vereadores se reúnem com prefeito e discutem projetos

Em uma reunião de trabalho, na tarde desta segunda-feira (21), no plenário da Câmara de Vereadores, o prefeito Manuel Botafogo foi recebido por 15, dos 17 vereadores carpinenses.

Em pauta, a discussão de matérias que estão tramitação na Casa: referente a iluminação pública, preocupação com a segurança, meio ambiente e a transparência das contas públicas. Além de ser a primeira reunião oficial do líder do Poder Legislativo com o Parlamento.

A primeira parte do encontro foi a portas fechadas, o segundo momento com a presença da imprensa. O presidente da Câmara avaliou como positivo. “É importante que haja essa aproximação entre os Poderes, com a autonomia de cada um respeitada, mas sempre primando pela harmonia e tendo como objetivo principal o melhor para Carpina”, destacou Bila.

Botafogo elogiou a iniciativa dos vereadores e disse que quer repetir o encontro, “Gostei muito da reunião de hoje, vamos voltar a nos reunir o quanto antes. Saiu daqui com muitas cobranças, mais também com entendimentos como deverei proceder no governo”, afirmou o prefeito.