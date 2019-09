Vestida de noiva, grávida morre momentos antes do casamento

A festa de casamento da enfermeira Jéssica Victor Guedes, que seria realizada no último domingo (15) se tornou uma tragédia quando, grávida de 29 semanas e vestida de noiva, Jéssica passou mal e precisou ser socorrida. A noiva faleceu alguns momentos depois em consequência de um acidente vascular cerebral (AVC). O caso aconteceu em São Paulo.

O casamento foi marcado após Jéssica descobrir que estava grávida. No dia da cerimônia, a noiva passou a sentiu fortes dores no corpo. Ela chegou a pensar que a causa seria a ansiedade com a cerimônia. Jéssica passou mal e desmaiou, sendo socorrida pelo noivo, Flávio Gonçalves, que prestou os primeiros socorros.



A enfermeira chegou a dar entrada no hospital e realizou alguns exames, sendo transferida para outra unidade de saúde por conta da alta complexidade do quadro. As avaliações neurológicas realizadas apontaram que Jéssica já estava sem atividade cerebral.

A equipe do hospital decidiu realizar uma cesárea de emergência para tentar salvar a vida do bebê. Sophia nasceu com apenas 29 semanas e pesando cerca de um quilo. Por ser prematura, a recém-nascida precisará ficar internada em uma UTI neonatal pelos próximos dois meses. O alto custo hospitalar fez com que o pai de Sophia abrisse uma vaquinha na internet para arrecadar R$ 100 mil para as despesas. A arrecadação chegou a R$ 178 mil em apenas 3 dias.

*Diario de Pernambuco