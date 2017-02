Viagens inesquecíveis para turistas da “melhor idade”

No Brasil, mais de 18 milhões de idosos aproveitam a aposentadoria para viajar e visitar cidades turísticas

Por Paulo Ferreira/ Voz do Planalto

Quem disse que chegar à terceira idade e está aposentado é sinônimo de cadeira de balanço, fazer tricô, jogar dominó e assistir TV? Para mais de 18 milhões de brasileiros, de acordo com o Ministério do Turismo, significa viajar, aproveitar o tempo livre e conhecer ou visitar cidades turísticas. Eles têm mais de 60 anos, viveram grande parte de suas vidas trabalhando, mas agora, é hora de curtir a aposentadoria. Os destinos para turistas idosos, no entanto, devem ser pensados priorizando alguns cuidados especiais, como segurança, infraestrutura, cidades adaptadas e locomoção. O Programa Viaje Mais, do Ministério do Turismo, ajuda os turistas da terceira idade que ganharam atenção redobrada das agências de viagem, com facilidades na compra de viagens, em diárias extras, entradas, passeios gratuitos e desco ntos para acompanhantes (mais informações acesse o site do MTur).

Porém, em meio a tantas opções qual escolher? O melhor é conciliar conforto, atividades adequadas e infraestrutura. Para facilitar o VP selecionou alguns destinos ideias. As principais capitais nordestinas são as mais procuradas pelos idosos: Fortaleza, Natal, Maceió, Recife Salvador e João Pessoa. Natal (RN) tem muitas belezas naturais, como praias de águas cristalinas, dunas, arrecifes, além de rico artesanato, construções históricas e culinária típica. As águas do mar de Fortaleza (CE) e as opções de diversão que uma grande cidade oferece são suas principais atrações.

O artesanato e a cultura voltada para o humor também marcam presença. Cultura, História, boa gastronomia e belas praias são motivos de sobra para você visitar Salvador (BA). O Recife é conhecido pelo carnaval agitado, mas a cidade reserva opções para quem gosta de sossego, como passeio de escuna, belas praias, piscina naturais e o Centro Histórico que guarda edificações e objetos seculares. Maceió (AL) é outro destino de águas cristalinas, é cercada de piscinas naturais perfeitas para quem quer relaxar e curtir paisagens incríveis. João Pessoa (PB) destaca-se pela preservação da natureza, belas e limpas praias, riquezas culturais e históricas. É a “Capital do Sol Nascente”.

Outros destinos – Àguas de Lindóia (SP) atrai muitos turistas da terceira idade por causa de seus balneários de águas termais. Além disso, a paisagem serrana e o ar puro trazem tranquilidade aos viajantes. Caldas Novas (GO) é destino preferido dos que buscam tratamentos ou apenas relaxar nas águas termais. As águas quentes chegam aos 51ºC e são procuradas por suas propriedades terapêuticas. Ouro Preto é um dos destinos mais disputados em Minas Gerais. Visite outras cidades históricas, consideradas patrimônio da humanidade: São Thomé das Letras, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João Del Rey.

No roteiro enoturístico das cidades do Roteiro dos Vinhos visite Flores da Cunha e Nova Pádua, o visitante conhece a estrutura interna das vinícolas, os vinhedos e degusta vinhos elaborados no local. Conheça também Gramado, Canela, Veranópolis (Terra da Longevidade). Holambra (SP) é colônia de holandeses, apelidada de “Cidade das Flores”, convida o turista a relaxar e curtir a natureza local. Além do atrativo principal (as flores), Holambra oferece passeios em parques, bairros com arquitetura européia e restaurantes de culinária holandesa. Socorro (SP) é uma cidade tranquila que oferece boas opções para compras. A cidade conta com uma feira permanente de malhas e de artesanato, além de atividades ecológicas, como trilhas, caminhadas leves, turismo de contemplação.