Vicência celebra 90 anos de emancipação política com uma programação cultural

O município de Vicência festeja na próxima terça- feira (11), 90 anos de emancipação política. A programação alusiva inicia às 7hs com a missa da emancipação, na Igreja Matriz. Em seguida ocorre o hasteamento das bandeiras e a abertura da Exposição: “Vicência, bendita sejas, terra onde eu nasci!”, no Mercado de Artes.

No Sítio Histórico está sendo realizada a Feira de Artesanato dos Negócios da Mata Norte (FENAMATA) que conta com cerca 16 cidades. A proposta é expandir a comercialização e visibilidade dos produtos artesanais confeccionados na região. Além disso, a programação gratuita aos visitantes inclui atividades de formação e apresentações culturais. Acontece ainda a apresentação do Grupo de Flautas, as 15hs, e o corte do bolo.

A programação conta ainda com os shows de Luciana Alves, Banda Torpede e Márcia Fellipe, no Pátio de Eventos, a partir das 19hs.

História– Em 1850 as terras do município eram conhecidas, apenas, como um rincão rural. Apesar de não ter denominação contam-se que ali havia a residência de uma senhora, muito católica, conhecida pelo nome de Vicência de Melo.

O rancho de dona Vicência era constantemente procurado pelos almocreves que viajavam para Goiana e municípios vizinhos.

Essa localidade que pela posição geográfica tornou-se um ponto de encontro daqueles condutores de mercadorias que o procuravam para descansar, foi gradativamente tornando-se um povoado.

Nas proximidades da sua residência, dona Vicência, construiu uma capela sob a inovação de Santana, reservando para o patrimônio 40 braças de terra, em luadro.

E, 1856, padre João Crisóstomo iniciou a construção de uma capela que foi concluída em 1859, tendo sido orientador o capuchinho Frei Caetano de Messina.