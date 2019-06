Vicência promove 3ª Caminhada do Forró   

Para marca a abertura dos festejos juninos o município de Vicência promove na próxima quinta- feira, dia 13 de junho, a 3ª Caminhada do Forró. A concentração será na Praça do Fórum, às 15hs. De lá os participantes seguem até o Sítio Histórico da cidade.

O homenageado será Baixinho dos Oito Baixos. A animação fica por conta de sanfoneiros da região, quadrilhas juninas locais, alunos do Projeto “No fole dos oito baixos” e Escolas Municipais. Entre os convidados estão tropeiros Cia de Dança, Quadrilha Paquerando na Roça ao sim do Baixinho dos Oito Baixos e Sanfoneiros, Coco de Fulô, Mestra Cristiane convida Mestre Anderson e Siba e a Ciranda Bela Rosa do Mestre Bí.

A 3ª Caminhada do Forró também faz uma homenagem aos Centenário de Jackson do Pandeiro. A realização é da Prefeitura de Vicência, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.