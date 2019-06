VÍDEO/ Conheça o Largo da Porta de Moura

O Voz do Planalto celebra o convênio com o Jornal Diário do Sul, de Portugal, como um de seus parceiros no Brasil para intercâmbio de conteúdos. Dando continuidade a troca de informações entre os dois países conheça nessa publicação o Largo da Porta de Moura.

Na cidade de Évora, patrimônio da humanidade, está situado o Largo da Porta de Moura. A estrutura que se vê no primeiro plano, encimada por algo que faz lembrar um globo terrestre, é uma fonte renascentista construída há quase 500 anos. Feita de mármore branco, foi inaugurada em 1556 e era abastecida pelo Aqueduto da Água de Prata. Atualmente, encontra-se desativada. Ainda assim, é um belíssimo exemplo da arquitetura maneirista portuguesa. Lá no fundo, observam-se as torres da grandiosa Sé Catedral.

Para conhecer melhor esse monumento assista a reportagem do Diário do Sul de Portugal: