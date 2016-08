VIOLÊNCIA// Sogro mata genro em Condado

O município de condado registrou um crime em família na noite desta segunda- feira (22), no centro da cidade. José Adilson da Silva, 25 anos, se desentendeu com o sogro Rogério Rodrigo do Nascimento, 53 anos, que morava vizinho a casa dele.

Em meio à discussão, Rogério atingiu com uma faca peixeira na região da virilha do genro que morreu no local.

Segundo informações da família, José Adilson mantinha um relacionamento com a filha de Rogério, sem aprovação dele, e o casal acabou se separando. Eram recorrentes as discussões entre sogro e genro que terminavam em agressões físicas.

Rogério Rodrigo fugiu após cometer o homicídio e ainda não foi localizado.

O corpo de José Adilson foi recolhido para o IML, no Recife. O caso foi registrado na delegacia de Condado.