Você divide sua Netflix com alguém? A empresa quer acabar com isso; entenda

Para o diretor de produtos da empresa, Greg Peters, o caminho para impedir que usuários dividam suas senhas com outras pessoas é criar um sistema amigável para quem está na plataforma. O executivo garantiu, no entanto, que não há uma estratégia definida para isso no momento.

Ainda que não anuncie planos para coibir os compartilhamentos de conta no momento, especula-se que a Netflix possa ir pelo mesmo caminho da HBO Go, plataforma de streaming do canal HBO. Os acessos à contas seriam limitados por dispositivos cadastrados no sistema, o que evita que uma conta tenha, por exemplo, vários computadores cadastrados na plataforma.

A companhia anunciou, no mesmo evento, que ganhou mais de 6 milhões de assinantes no último quadrimestre, encerrado em setembro, e superou as expectativas dos analistas.

Um dos principais motivos para a precaução da Netflix com as contas compartilhadas é o surgimentos de novos serviços de streaming, que prometem agitar o mercado. Em agosto, a Disney anunciou sua própria plataforma de streaming, enquanto a Apple prometeu um serviço similar e de baixo custo, anunciado em setembro.

*DiariodePE