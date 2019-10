Você é Diabético? Então precisa ler esta dica!

Não é novidade que o mundo das guloseimas e das “gordices” estão fazendo mais vítimas da Diabetes (Tipo II) a cada dia e em idades bem precoces.

E, nesta nova época, não cabe mais falar apenas em “cárie” dental, pois a odontologia vai muito além disso!!!!

Sim!! Isto mesmo! Estamos falando aqui em SAÚDE e qualidade de vida, num modo Globalizado!

É claro que o paciente que chega ao consultório odontológico, quer resolver o “problema do dente”, a causa pontual, e muitas vezes DESCONHECE COMPLETAMENTE que a há uma relação entre causa e efeito, dente e sistema corporal.

Por isso a velha estranheza, quando questiono ou solicito algum exame de sangue:

“Vim só tratar este probleminha” ou “Deixe isso para lá… Vamos ao que interessa!”

Então que tal colocar os pontos nos “is” e desfazemos os equívocos dos conceitos ultrapassados?

Por mais que alguém não esteja habituado com a ideia na prática, a cavidade ORAL é integrada ao Corpo Humano!!

Sendo assim, os dentes são parte de um TODO. Naturalmente, quando este TODO está alterado, as estruturas orais também podem ser afetadas.

Um bom exemplo disso é a doença periodontal (periodontite), com todas as suas consequências, prevalente nos diabéticos.

Sabe-se, através de inúmeras pesquisas científicas, que há uma associação direta entre a Doença Periodontal e o agravo da Diabetes.

Assim, as raspagens e curetagens nas raízes dentais para extração dos cálculos aí presentes reduzem consideravelmente as taxas de Hemoglobina Glicosilada (HbA 1c), por promoverem diminuição dos focos de infecção de bactérias e, consequentemente, as toxinas produzidas por elas.

Portanto, a relação entre a medicina e a odontologia é estreita não cabendo mais ao dentista focar apenas em “dente” e ao paciente pontuar apenas o incômodo!

Fica a dica…

