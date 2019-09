Você sabe o que é “Tratamento de Canal Dentário”?

Apesar de muito se falar em “tratamento de canal” (o mesmo que tratamento endodôntico) muitas pessoas não sabem como e porque ocorre. Além disso, há a idéia de que este tipo de tratamento necessariamente gera dor!!

Para começar, o que é o canal dentário? O canal dentário se refere à porção interior da raiz que aloja a parte viva (ou a polpa do dente). Normalmente, quando o processo carioso atinge uma certa profundidade, ao ponto desta polpa não conseguir mais se defender, o dente inicia um processo de morte… Algumas vezes, neste percusso, a pessoa sente uma dor insuportável outras vezes não. Outras vezes, pode surgir uma “bolhinha amarela” próxima ao dente (fístula do abscesso), ou um escurecimento dentário, ou aparecer uma região aumentada muito dolorosa na região afetada… Fato é que tanto pode existir uma série de indicações percebidas pelo paciente quanto não.

O tratamento consiste basicamente em remover a parte doente, ou morta, por meio de instrumentos chamados limas, lavar abundantemente com substâncias bactericidas (como o consagrado hipoclorito de sódio) e obturar ou preencher todo o canal com um material específico. Dependendo do caso, pode haver a necessidade de se manter o dente num medicamento intracanal por um certo tempo.

Mas calma!!! As etapas ocorrem sob anestesia!!!

Uma perguntinha muito comum é sobre o tempo que leva todo este tratamento. Isto dependerá tanto da situação do dente quanto da técnica empregada pelo cirurgião-dentista. Hoje, com os avanços tecnológicos, muitos procedimentos têm sido feitos em 1 ou 2 sessões. Após concluir o tratamento, o paciente deverá ser acompanhado anualmente durante 5 anos para constatar total cura!

Qual a vantagem de fazer o canal?

O dente natural permanece conservando a sua posição de equilíbrio oclusal e todas os benefícios que advém com ela, sobretudo, ao longo dos anos!!!

Por isso, NÃO DESISTA DE SEU DENTE, vale a pena tentar mantê-lo na arcada!!!

🔵Dra Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

