Voz do Planalto torna-se internacional

O Voz do Planalto ganha novos motivos para come­morar nesse início de 2019. Além das homenagens recebidas pelos 19 anos de cir­culação ininterrupta, celebramos o convênio com o Diário do Sul, de Portugal, que aprovou o VP como um de seus parceiros no Brasil para intercâmbio de conteúdos.

Pelo acordo, publicaremos uma página no jornal im­presso com conteúdo do jornal português e teremos uma página com textos nossos, publicada pelo veícu­lo de comunicação europeu. Também a produção de reportagem em podcast e vídeo será trocada entre o Voz do Planalto e o Diário do Sul, para figurar nas plataformas digitais de ambos.

Toda a negociação foi feita pelo presidente da Asso­ciação Portuguesa de Imprensa, Jose Piçarra, e o pre­sidente da Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP), Múcio Aguiar, o último colunista do VP.

Sem dúvidas, essa parceria fortalece nosso trabalho e amplia a comunicação que temos praticado. Ga­nhar o reconhecimento de um órgão de imprensa tão importante, quanto o português Diário do Sul, é muito significativo. Também fazemos questão de publicar o conteúdo produzido por esse jornal, permitindo, assim, maior agregação de valor entre ambas as partes.

No mais, ressaltamos a boa aceitação que temos recebido por parte dos leitores, devido à inserção de novos assuntos desde a edição de janeiro. Boa leitura a todos!