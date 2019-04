Workshop sobre autismo será realizado em Carpina

No próximo dia 30 de abril, a Prefeitura do Carpina (PMC), através de sua Secretaria de Saúde, realizará II Workshop do Transtorno do Espectro Autista. O tema escolhido para este ano foi “Desmistificando a Inclusão e Quebrando Preconceitos”, que será dividido em quatro eixos de debate.

O evento é gratuito e acontecerá no auditório da PMC, das 8h às 17h. Serão ministradas palestras com profissionais em saúde mental, relatos de caso, orientações e diversas atividades alusivas ao tema, com direito a certificado de participação. Tanto a inscrição como o credenciamento serão feitos no dia do evento