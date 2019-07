Young Gráfica é exemplo de sucesso no ramo de impressão digital

Criar e manter uma empresa familiar de sucesso pode ser um grande desafio. O exemplo vem da Young Gráfica Digital, de Carpina, dos irmãos Alysson Paulo Deodato Peixoto, 30, e Adelmo Santos Peixoto Neto, 29.

Tudo começou ainda na adolescência deles e a história já dura 12 anos. Alisson é formado em Administração pela Fecape, enquanto Adelmo é designer e atua também no atendimento. A Young prepara novos investimentos no ramo e a dinâmica de Alysson para administrar a empresa atesta que a razão, e não a emoção, é o grande diferencial da gestão familiar de sucesso.

No entanto, pela experiência brasileira, o empresário que adota o modelo de gestão familiar deve estar sempre atento e cercar-se de alguns cuidados para não cometer os mesmos erros de empresas que fracassaram. No Brasil, as micro e pequenas empresas geram mais da metade dos empregos com carteira assinada e, quando se acrescenta a participação dos empreendedores e seus familiares, tem-se cerca de dois terços do total das ocupações no setor privado brasileiro.

Em 2008, a Young foi destaque em matéria veiculada no NETV e no Canal 11 (TV Universitária), onde os telespectadores pernambucanos puderam conhecer um pouco da atuação da empresa.

Na nossa conversa, Alysson e Adelmo contam a experiência no ramo gráfico, falam dos desafios e de como tudo começou.

O início

“A ideia era trabalhar para ter nossa independência financeira, quando tínhamos 17 e 16 anos. Foi um início bem simples, com uma impressora e um computador instalados em uma loja, fazendo xerox, encadernação e plastificação. O box era 2,50m por 2,50m e sem banheiro”.

Serviços

“Fomos agregando novos serviços, vendo outras necessidades, pegando gosto pelo tipo de negócio, pelo empreender. Tudo acontece com o tempo. Trabalhamos com impressão digital em lona, e também com faixa, banner, placa, toda parte de identidade visual, sinalização. E trabalhamos também com sublimação (camisa 100% estampada, impressão no papel). Hoje nosso foco é impressão digital e sublimação, mas iremos agregar outros serviços.

Crescimento

“Quando começamos mal sabíamos ligar o computador. Não havia um planejamento, surgia a necessidade e era preciso fazer. As coisas foram pensadas e planejadas sempre que aparecia algo novo. Íamos estudando e colocando em prática, agregando os vários tipos de serviços. Hoje tem alguns que não fazemos mais, outros continuam”.

Planejamento

“Hoje temos um planejamento melhor. No início era de acordo com a demanda e pensávamos em fazer pra ganhar dinheiro. Mas, fomos enxergando as necessidades. Corremos atrás, estudamos, trouxemos equipamentos, serviços novos. O que acabamos de comprar foi uma máquina de impressão UV que em Carpina não tem. Esse tipo de impressão tem maior durabilidade. Automaticamente a impressão já sai seca. Não tem aquele tempo de espera pra secagem. Também oferece maior durabilidade. A máquina tem 3,20metros. Temos outros investimentos a serem feitos, mas antes vamos organizar o que temos agora. Temos equipamentos que dá uma produção boa”.

Origens

“Não somos de Carpina, mas temos um grande carinho pela cidade. Fazem 12 anos que estamos aqui. Somos naturais de Paulista, mas podemos dizer que Carpina hoje é nossa terra. Temos o maior amor pela cidade porque foi aqui que começamos a trabalhar, ganhar nosso primeiro salário. Então temos esse sentimento, fizemos boas relações com muita gente de todos os setores”.

O futuro

“Eu não penso em parar de investir. Só penso em ir fazendo com calma. A situação do país não está fácil. É uma coisa que começou do zero. Não consigo me desligar. Então sempre vamos investir, fazer mais, buscar parcerias porque acho que tem mercado. Tem que pesquisar, procurar. É uma empresa familiar. Planejamos pouco, mas chegou num ponto que estamos satisfeitos”.