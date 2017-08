1º Festival de Cinema de Carpina recebe filmes até 31 de agosto

Carpina promove no período de 06 a 11 de novembro o 1º Festival de Cinema da cidade. Na programação estão as exibições de filmes brasileiros de longa-metragem e curta-metragem, além de oficinas artísticas e palestras para a população. As inscrições para as mostras competitivas do concurso iniciaram no último dia 11 de julho e seguem até o dia 31 de agosto de 2017. O formulário de inscrição está disponível no site e fanpage do festival. O homenageado será o cineasta Cláudio Assis.

Os filmes das mostras competitivas e não competitivas podem estar em qualquer formato (35mm, 16mm, digital, etc.), desde que possuam cópia de exibição em formato digital (MOV H264). Para mostra competitiva, serão aceitas inscrições de filmes que tenham sido finalizados entre janeiro de 2014 e os meses vigentes de 2017.

O evento também vai exibir filmes em três categorias, na Mostra Adulta, com longas-metragens; a Mostra Infantil e ainda a Mostra Compromisso com a Realidade, com documentários de curta-metragem, convidados pela curadoria do festival, com temas e classificação livres.

Os filmes premiados receberão o troféu O Carpinteiro. Serão julgadas e premiadas as seguintes categorias: melhor curta-metragem e longa-metragem; bem como o melhor ator, atriz, roteiro e diretor.

De acordo com o cronograma de atividades no período de 01 a 15 de setembro de 2017 acontece a seleção dos filmes. A lista dos filmes selecionados para as mostras competitivas e dos convidados para as mostras paralelas será divulgada no dia 16 de setembro através do site e fanpage do evento.

Outras informações estão disponíveis no EDITAL.