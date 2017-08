Ação de cidadania em Lagoa do Carro

A população da cidade de Lagoa do Carro recebe, na próxima sexta-feira (18), uma série de serviços em uma ação de cidadania. Os atendimentos acontecem na Praça Manoel Barbosa, a partir das 8hs.

Haverá atendimento para emissão da 2ª via em diante da Carteira de Identidade, correção de registro, 2ª via da certidão de casamento e nascimento, casamento civil gratuito, atendimento jurídico (divórcio, DNA, direito do idoso, pensão alimentícia e direito criminal), serviços de Biometria com a equipe do Tribunal Regional Eleitoral e a transferência de endereço de conta de luz de Carpina para a Lagoa do Carro, através da unidade móvel da CELPE.

Os serviços são uma parceria entre a Prefeitura de Lagoa do Carro com a Defensoria Pública, Secretaria de Defesa Social, CELPE, Balcão de Direito e Tribunal Regional Eleitoral.