Ação Global retorna à Goiana para emitir 150 documentos gratuitos

Em parceria com a Rede Globo e a Prefeitura de Goiana, o Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi/PE) realiza, nesta sexta-feira (1º), o evento Ação Global Retorna. A iniciativa vai emitir gratuitamente 150 documentos de identidade e carteira de trabalho para a população de Goiana e cidades vizinhas.

O atendimento será, das 8h às 17h, no Sesi do município, que fica na Rua Poço do Rei, s/n, no Centro. Mais informações pelo telefone 0800-600-9606, pelo e-mail falecomsesi@pe.sesi.org.br ou no local do evento.

A medida é uma ação inédita para cumprir o compromisso assumido pelas entidades com a população local de emitir documentos de identidade durante o mutirão da cidadania, que ocorreu em maio, mas que não pode ser executado naquele momento, devido à greve dos servidores do Instituto Tavares Buril, órgão responsável pelo documento.

“Gostaríamos de agradecer tanto ao Instituto Tavares Buril, quanto à Superintendência Regional do Trabalho que atenderam nosso convite e se dispuseram a fornecer para a população local essas importantes ferramentas para o exercício da cidadania”, afirma o superintendente do Sesi/PE, Nilo Simões.

Também em continuidade à Ação Global na cidade, os alunos do Sesi Goiana vão sensibilizar, a partir do próximo mês, os estudantes das escolas públicas do município para realizar a coleta seletiva. Na ocasião, eles vão mostrar a importância da coleta seletiva e da reciclagem para preservar o meio ambiente e distribuir nas escolas os 150 coletores doados pela indústria de papel Klabin, parceira do evento.



Resultados – A Ação Global deste ano superou as expectativas em Pernambuco e atendeu o triplo de pessoas esperadas pelos organizadores. Foram mais de 36 mil atendimentos em 50 serviços de saúde, educação, lazer e cidadania oferecidos gratuitamente e que beneficiaram mais de 12 mil pessoas de Goiana e arredores, graças a colaboração de 400 voluntários e mais de 40 instituições. “Esperamos com isso fechar a Ação Global de 2017 com chave de ouro”, conclui Simões.