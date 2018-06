Acidente entre carro e trator deixa mulher ferida na BR 408 em Paudalho

Um acidente de trânsito entre um carro e um trator deixou uma mulher ferida, na manhã desta quinta-feira (28), na Rodovia BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 37 quilômetros do Recife. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira do veículo de passeio foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.