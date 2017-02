Adolescente é morto em Paudalho

Um adolescente de 17 anos foi morto e um jovem de 18 ficou ferido no Alto Dois Irmãos, em Paudalho, na noite desta quarta- feira (15).

Segundo informações da Polícia Militar, Jonas Eugênio de Andrade, 17 Anos, e Rodolfo da Silva Gomes, 18 Anos, passavam pela Rua Confederação do Equador quando alguns homens em um bar convidaram para os amigos para beberem.

Eles recusaram e foram alvejados por disparos de arma de fogo. Jonas Eugênio, foi atingido no olho esquerdo e morreu no local. Rodolfo da Silva ficou gravemente ferido com dois tiros nas costas e um tiro no abdômen.

A Delegacia de Polícia de Paudalho investigará a ocorrência.