A Polícia Civil de Paudalho está investigando a morte de uma adolescente vítima de afogamento, na tarde da última quarta- feira (08), em um açude, na comunidade de Chã do Pinheiro, Zona Rural do município.

No momento do acidente a vítima, que não teve a identidade revelada, estava em acompanhada do pai e de amigos. Após realizar um mergulho em uma área mais funda do açude a menina não retornou a superfície.