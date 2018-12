Agência da Caixa econômica é alvo de explosão em Carpina

Uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, localizada na Praça Joaquim Nabuco, no Centro de Carpina, foi alvo de uma explosão na madrugada desta terça- feira (04).

Segundo as primeiras informações do 2º Batalhão da Polícia Militar a investida criminosa aconteceu por volta das 3hs. Devido a intensidade da explosão a área dos caixas de autoatendimento foi totalmente destruída. Cerca de 10 homens participaram do assalto.

Eles chegaram em dois carros efetuando disparos de armas de fogo. Antes da fuga, os bandidos trocaram tiros com a PM, mas ninguém ficou ferido. O grupo fugiu pela rodovia que dá acesso ao município de Lagoa de Itaenga.

A PM fez o isolamento da área para aguardar a chegada da Polícia Federal.