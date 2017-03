Agência dos Correios de Glória do Goitá é arrombada

Gilmar Santos// A Agência do Correios de Glória do Goitá foi arrombada nesta madrugada desta quarta-feira (22). De acordo com informações policiais os ladrões arrancaram os sensores de segurança do alarme, abaixaram as câmeras de monitoramento e cortaram os fios.Um dos sensores foi encontrado dentro de um balde nos fundos da Agência.

Os suspeitos entraram no local pela parte de trás, arrancando à grade de ferro e quebrando a janela da cozinha dos Correios. Uma chave de fenda foi encontrada no chão próxima a janela. Os funcionários do Órgão informaram que não estavam autorizados para da entrevista. Disseram apenas que a Polícia Federal foi acionada para fazer a perícia e investigar o caso. A quantia roubada não foi informada.

A Agência do Correios de Glória do Goitá ficará fechada nesta quarta-feira para que a Polícia Federal possa realizar os procedimentos inciais da investigação. Muita gente procurou os Correios para atendimento e principalmente para sacar e fazer depósitos já que a agência está funcionando como Posto do Banco do Brasil. Uma vez que a Agência do Banco de Brasil de Glória do Goitá, ainda está fechada após a explosão há cerca de dois meses.

A Agência do Correios de Glória do Goitá fica na Rua 15 de Novembro, Centro da cidade e de frente a Câmara de Vereadores.